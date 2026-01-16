Slušaj vest

Andre Bel je ubijen pre nekoliko dana na putu u Nešvilu, saopštila je lokalna policija.

Prema zvaničnim informacijama, pokrenuta je istraga o okolnostima pod kojima je došlo do stravičnog zločina.

Košarkaš je ubijen nakon što je sa dvojicom prijatelja ušao u svoj automobil i krenuo da vozi. Drugo vozilo ih je u jednom trenutku sustiglo, a prema automobilu košarkaša su ispaljeni hici.

Bel je pogođen u glavu, nakon čega je automobil usporio i sudario se sa drugim vozilom.

"Automobil žrtve je usporio i vratio se u saobraćaj pre nego što se sudario sa crvenim pikapom, dok je tamni sedan iz kog je pucano nastavio kretanje".

1/6 Vidi galeriju Andre Bel, ubijeni košarkaš Foto: Instagram/andre.j.bell

Košarkaš je prevezen u Medicinski centar Univerziteta Vanderbilt, ali je podlegao povredama.

Prijatelji Andrea Bela su za policiju poručili da su u trenutku pucnjave gledali u telefone i da su ih iznenadili zvuci hitaca,

Ističe se da motiv napada nije poznat.

Od tragično nastradalog košarkaša emotivnom porukom oprostio se i Džeremaja Kračer, glavni trener „Buldogsa“, košarkaškog tima Univerziteta Fisk.

"Andre Bel je bio ključna figura našeg košarkaškog tima, ali pamtićemo ga pre svega po zaraznom osmehu, toploj ličnosti i jedinstvenoj sposobnosti da svaki prostor ispuni toplinom. Sada osećamo duboko odsustvo u našem programu, ali još važnije, osećamo dubok bol u srcima. Užasno će nam nedostajati. Naše misli i molitve su uz njegovu porodicu i decu u njegovoj familiji, kao i uz sve u Nešvilu koji su se ugledali na njega", rekao je Kračer.

Istraga je i dalje u toku, a lokalne vlasti pokušavaju da utvrde sve okolnosti ovog tragičnog događaja.

