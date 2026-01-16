Slušaj vest

Marko Gudurić uvek je motivisan kada igra protiv Crvene zvezde.

I to nije ništa sporno, tako i treba, jer se radi o vrhunskom profesionalcu.

Marko Gudurić u dresu Milana Foto: Savino Paolella/IPA Sport / ipa-agency.net / imago sportfotodienst / Profimedia

Daleko je to od fer-pleja

Međutim, ono što je radio Marko Gudurić u meču između Milana i Crvene zvezde (96:104) u Evroligi nije u duhu fer-pleja, a kamoli u duhu sportiste koji igra protiv bivšeg kluba, koji mu je omogućio da danas postane ono što je u evropskoj košarci.

Tokom cele utakmice Marko Gudurić imao je čudne poteze. Nepotrebno je privlačio pažnju flopinzima i lošom glumom posle kontakta sa igračima Zvezde... Konkretno nakon duela sa Nikolom Kalinićem se tako bacio, da je i komentatoru Evrolige bilo smešno. Pominjao je zapanjeni novinar Holivud, ocene za glumu... U svojoj misiji Gudurić je uspeo, prekinuo je Zvezdin napad i dobio faul. Ali...

Kalinić u čudu

Čak ni Nikoli Kaliniću nije razumeo kada se okrenuo i video kako se Marko Gudurić drži za glavu, kuka i glumata... Verovatno je poželo nešto da mu kaže, ali se suzdržao i samo vratio na svoj deo terena. I trener crveno-belih Saša Obradović bio je u neverici onim što je mogao da vidi u petak veče, u dvorani u Milanu.

Zašto to radi Marko Gudurić pitali su se navijači Crvene zvezde. Postoje li neki motivi, neki repovi iz prošlosti sa bivšim klubom, koje javnost ne zna... Nesportskim potezima koji nisu odlika fer igrača, ne samo da je navukao gnev simpatizera crveno-belih, već i običnih ljubitelja košarke širom Evrope. Komentare i pisanija navijača Crvene zvezde nećemo prenositi, jer bismo prešli granicu kućnog vaspitanja, a i nije nam to bio cilj.

Marko Gudurić i Nikola Kalinić u duelu na meču između Milana i Crvene zvezde Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Potez koji izaziva reakciju

Jednostavno, košarkaška javnost u Srbiji zbunjena je i u čudu posle ponašanja Marka Gudurića na meču Milana i Crvene zvezde. Sportski je da protiv bivšeg kluba daš sve od sebe, da si posebno motivisan, da imaš želju za odličnom partijom i koševima. Sve je to profesionalizam i niko Guduriću ni reč ne bi rekao, niti jeste posle njegovih sjajnih driblinga i repoznatljivih trojki, ili ulaza.

Ali, ono posle duela sa Nikolom Kalinićem... Normalno je što su se navijači Crvene zvezde, ali i oni neutralni širom Evrope pitali:

- Šta će ti to, Guduriću?!

1/8 Vidi galeriju Marko Gudurić Milano - Crvena zvezda Foto: Savino Paolella/IPA Sport / ipa-agency.net / PA Images / Profimedia, Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, Savino Paolella/IPA Sport / ipa-agency.net / imago sportfotodienst / Profimedia

Krenuo u svet iz Zvezde



Posebno što je Marko Gudurić na veliku košarkašku scenu stupio kao košarkaš Crvene zvezde. Kao klinac u crveno-belom dresu igrao je na dva juniorska turnira Evrolige, u sezonama 2011/2012. i 2012/2013. Već sledeće sezone potpisao je prvi profesionalni ugovor sa Crvenom zvezdom, ali je prosleđen u FMP gde je pod komandom trenera Milana Gurovića radio na šutu. Posebno se istakao na Kupu Srbije, kada je u pobedi nad Partizanom ubacio 16 poena.

Na veliku scenu u dresu Crvene zvezde Marko Gudurić stupio je u sezoni 2015/2016, a zvanično je za crveno-bele debitovao protiv Budućnosti, a samo nekoliko dana kasnije i u Evroligi protiv Strazbura.

Marko Gudurić u dresu Crvene zvezde Foto: Saša Pavlić

Radonjić dao šansu

Trener Dejan Radonjić verovao je u njega, a on je u toj i narednoj sezoni bio jedan od najboljih košarkaša Crvene zvezde. Posebno navijači pamte njegove maestralne partije i trojke protiv Partizana u večitim derbijima. Njegovim koševima rešavani su ti mečevi, a Zvezda osvajala trofeje.

Marko Gudurić je zahvaljujući igrama u dresu Crvene zvezde došao do milionskog ugovora, kada je u leto 2017. godine potpisao za Fenerbahče. Dve godine kasnije otišao je u NBA u redove Memfisa, ali se posle jedne sezone vratio u Tursku. Dres Fenera nosio je do 2025. kada je posle osvajanja Evrolige odlučio da se za unosni ugovor preseli u Milano.

Osvajač Evrolige sa Fenerbahčeom - Marko Gudurić Foto: FADEL SENNA / AFP / Profimedia

Pregovori sa Zvezdom...

Valja pomenuti da je Crvena zvezda prošle sezone silno želela Marka Gudurića. Crveno-beli su prema nekim nezvaničnim informacijama nudili isto novca svom nekadašnjem košarkašu kao i Milano, ali je on odlučio da igra u Italiji. Zašto se odlučio za ekipu Armani Marko Gudurić je objasnio u julu prošle godine.

- Iskren da budem, postojao je neki kontakt (sa Crvenom zvezdom op.a.) u januaru i februaru. Ja sam u tom momentu želeo da čekam i fokusiram se na sezonu, a priča je u martu stala. Svi su se koncentrisali na kraj sezone i svoje probleme. Ja sam čekao da se završe plej-of i fajnal-for, a posle toga stvari su se brzo izdešavale. Zvezda nije bila konkretna posle fajnal-fora - istakao je 30-godišnjak iz Priboja u razgovoru za Mocartsport.