IGOKEA - PARTIZAN: Crno-beli desetkovani! Ne igraju ni Pejn i Džekiri! Nisu povrede, ovo je razlog
Košarkaši Partizana u zaostaloj utakmici 7. kola Grupe A ABA lige gostuju Igokei.
Uoči utakmice u Laktašima, Partizan je drugi na tabeli sa učinkom 11-1, dok Igokea na četvrtoj poziciji ima učinak 7-4.
1. četvrtina
Startne petorke
Igokea: Bes, Rori, Popović, Simanić, Mustapić.
Partizan: Vašington, Marinković, Bonga, Pokuševski, Fernando
Partizan bez Pejna, Džekirija, Brauna i Parkera
Trener Đoan Penjaroja muku muči sa sastavom.
Od ranije su na listi povređenih Karlik Džons, Šejk MIlton i Mario Nakić. Utakmicu protiv Olimpijakosa su propustili Sterling Braun i Džabari Parker, a španski stručnjak u Laktašima neće moći da računa ni na Kamerona Pejna i Tonje Džekirija.
Razlog nisu povrede dvojice novajlija, već činjenica da nisu bili članovi Partizana kada je ova utakmica prvobitno trebalo da se odigra, te samim tim po pravilima nemaju pravo igranja.
Sastavi
IGOKEA - PARTIZAN
Sudije: Saša Pukl, Franko Gracin, Bojan Kruljac
IGOKEA: Milovanović, Popović, Gavrilović, Mustapić, Ilić, Antunović, Rori, Popović, Bes, Milosavljević, Simanić, Jeremić. Trener: Nenad Stefanović
PARTIZAN: Murinen, Vašington, Osetkovski, Bošnjaković, Marinković, Mijailović, Pokuševski, Bonga, Lakić, Fernando, Kalates. Trener: Đoan Penjaroja