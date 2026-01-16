Svi događaji
Od najnovijeg
18:52

1. četvrtina

Startne petorke

Igokea: Bes, Rori, Popović, Simanić, Mustapić.

Partizan: Vašington, Marinković, Bonga, Pokuševski, Fernando

18:22

Partizan bez Pejna, Džekirija, Brauna i Parkera

Trener Đoan Penjaroja muku muči sa sastavom. 

Od ranije su na listi povređenih Karlik Džons, Šejk MIlton i Mario Nakić. Utakmicu protiv Olimpijakosa su propustili Sterling Braun i Džabari Parker, a španski stručnjak u Laktašima neće moći da računa ni na Kamerona Pejna i Tonje Džekirija.

Razlog nisu povrede dvojice novajlija, već činjenica da nisu bili članovi Partizana kada je ova utakmica prvobitno trebalo da se odigra, te samim tim po pravilima nemaju pravo igranja.

16:49

Tabela

Tabela, ABA liga
Tabela, ABA liga Foto: Printskrin

16:46

Sastavi

IGOKEA - PARTIZAN

Sudije: Saša Pukl, Franko Gracin, Bojan Kruljac

IGOKEA: Milovanović, Popović, Gavrilović, Mustapić, Ilić, Antunović, Rori, Popović, Bes, Milosavljević, Simanić, Jeremić. Trener: Nenad Stefanović

PARTIZAN: Murinen, Vašington, Osetkovski, Bošnjaković, Marinković, Mijailović, Pokuševski, Bonga, Lakić, Fernando, Kalates. Trener: Đoan Penjaroja