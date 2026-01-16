Slušaj vest

Zvezda je doputovala u petak u popodnevnim časovima u Zadar gde ih već u subotu očekuje nova utakmica, ovoga puta u ABA ligi protiv ekipe Zadra.

1/11 Vidi galeriju Milano - KK Crvena zvezda (22. kolo Evrolige) Foto: Profimedia

U pitanju je meč 15. kola grupe B, a Zadrani su veliki dužnici beogradskog tima nakon pobede na startu sezone u Pioniru posle čega je otkaz dobio Janis Sferopulos.

Crveno-beli stižu u Zadar nakon velike pobede u Milanu, ali trener Saša Obradović mora da vodi računa osim o takmičarskim ambicijama i o odmoru igrača nakon teške utakmice sa Armanijem.

"Očekuje nas nakon velikog fizičkog i emotivnog pražnjenja u MIlanu, još jedna utakmica u razmaku od samo 48 sati. Poštujemo ekipu Zadra, to je uvek bio košarkaški grad, želimo pobedu naravno, ali ću morati da vodim računa o mnogim faktorima znajući da je iza nas teška utakmica protiv Armanija, a da nas nakon utakmice u Zadru očekuje duplo kolo i utakmice u Monaku i Bolonji", rekao je trener crveno-belih Saša Obradović.

Ovo će biti već 48. duel dve ekipe u ABA ligi, a igraće se u dvorani "Krešimir Ćosić" sa početkom u 18 časova.

Ekipa se vraća za Beograd odmah posle meča, u subotu u večernjim časovima, a već u ponedeljak sledi put na utakmicu u Monaku.