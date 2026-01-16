Slušaj vest

Trener košarkaša Partizana Đoan Penjaroja izjavio je večeras da je zadovoljan nakon pobede nad Igokeom, naglasivši da trijumf na tom terenu nije nimalo lak zadatak.

"Pre svega, zadovoljni smo pobedom, jer nije lako pobediti Igokeu na ovom terenu. Ovo je veoma važan trijumf za nas, posebno posle utakmice od pre dva dana, kada nismo odigrali na željenom nivou. Bilo je neophodno da promenimo momentum", rekao je Penjaroja, a preneo klub.

Partizan je večeras na gostujućem terenu Laktašima pobedio Igokeu 103:81, u odloženom meču sedmog kola regionalne ABA lige.

Penjaroja je podsetio i na brojne kadrovske probleme sa kojima se tim suočio.

"Imali smo problema sa izostancima zbog povreda. Nismo mogli da računamo na Džabarija (Parker) i Sterlinga (Braun), dok Kameron (Pejn) i Džekiri večeras nisu bili u sastavu. Uprkos svemu, ekipa je pokazala dobar fokus tokom čitavog meča", dodao je trener.

Posebno je izdvojio igru u napadu.

"Zadovoljan sam načinom na koji smo igrali u ofanzivi, što potvrđuje i podatak o 28 asistencija. Na kraju, mislim da smo potpuno zasluženo došli do pobede", zaključio je Penjaroja.