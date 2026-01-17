Slušaj vest

Bomba nad bombama se sprema u NBA ligi. Majami Hit spremio je paklen plan i želi da u svoje redove dovede Nikolu Jokića!

Najbolji igrač NBA lige ima važeći ugovor sa Denver Nagetsima do 2028. godine, ali je plan Majamija za tu sezonu isplivao u javnost.

ESPN piše kako bi se Jokić tada našao na tržištu, a kako klub sa Floride u narednom periodu ne ulazi u skupe transfere da bi sačuvao finansijsku fleksibilnost do 2028. godine i tada krenuo po neku superzvezdu.

Detalji sa utakmice Majami - Denver, Jokić protiv Jovića

Kao slobodni igrači mogli bi da se pojave Nikola Jokić, Janis Adetokumbo i Donovan Mičel, a Srbin je glavni prioritet Majamija.

Nikola Jokić se nije oglašavao o svojoj budućnosti i trenutno mu je fokus na oporavku od povrede i povratku na teren.

