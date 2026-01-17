Slušaj vest

U noći između petka i subote odigrano je ukupno šest mečeva NBA lige.

Srpskih košarkaša nije bilo na terenu, ali je bilo uzbuđenja. I, jedan Srbin doživeo je bolan poraz! Darko Rajaković, trener Toronto Reptorsa, nije uspeo da odvede ekipu do pobede protiv Los Anđeles Klipersa za koje nije igrao Bogdan Bogdanović. 

Trener Toronto Reptorsa - Darko Rajaković Foto: Maddie Meyer / Getty images / Profimedia, Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Klipersi su slavili protiv Reptorsa u gostima i to posle produžetka rezultatom 121:117, a detalje sa ovog meča možete pogledati u sldećem snimku:

Ne propustiteKošarkaDARKO TREĆI PUT SRUŠIO VICEŠAMPIONA! Rajakovićev Toronto grabi ka vrhu Istoka! (VIDEO)
Darko Rajaković
KošarkaKAKVA POBEDA DARKOVOG TIMA! Toronto posle produžetka srušio Filadelfiju
Darko Rajaković
KošarkaAMERI, GLEDAJTE I UČITE! Srbin uzeo tajm-aut na 1.6 sekundi pre kraja meča i nacrtao pobedu! Luda trojka uz zvuk sirene! (VIDEO)
Screenshot 2026-01-08 110111.jpg
KošarkaRAJAKOVIĆ NASTAVLJA DOMINACIJU U NBA LIGI: Toronto brojao do 134!
profimedia-0951297773.jpg

 BONUS VIDEO:

Jokic i Bogdanović piju pivo na trkama u Somboru Izvor: Kurir