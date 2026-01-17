Nikola Jokić snimljen je u neočekivanom izdanju.
NIKOLA JOKIĆ URADIO NEŠTO ŠTO JE REKAO DA NIKADA NEĆE! Srbin poklekao, kamere ga uhvatile: Snimak koji obilazi planetu (VIDEO)
Nikola Jokić je poklekao i uradio ono što je rekao da nikada neće!
Svima je dobro poznat Jokićev odnos sa "Tako Belom" i da je u noći kada je draftovan umesto njegove fotografije ili snimka išla reklama za jedan burito.
- Nikada nisam probao "Tako Bel" samo zbog toga - rekao je Jokić jednom prilikom, a sada je, sva je prilika, došlo do pomirenja.
Sada su ga kamere uhvatile kako jede baš taj specijalitet iz američkog lanca brze hrane. U momentu kada je video da ga snimaju, Nikola je samo odmahnuo rukama. Pogledajte kako je to izgledalo:
Sve deluje kao dobro smišljena reklama koja će tek biti objavljena, ali je ovaj snimak brzo zapalio društvene mreže.
