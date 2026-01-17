Slušaj vest

Nikola Jokić je poklekao i uradio ono što je rekao da nikada neće!

Svima je dobro poznat Jokićev odnos sa "Tako Belom" i da je u noći kada je draftovan umesto njegove fotografije ili snimka išla reklama za jedan burito.

- Nikada nisam probao "Tako Bel" samo zbog toga - rekao je Jokić jednom prilikom, a sada je, sva je prilika, došlo do pomirenja.

Sada su ga kamere uhvatile kako jede baš taj specijalitet iz američkog lanca brze hrane. U momentu kada je video da ga snimaju, Nikola je samo odmahnuo rukama. Pogledajte kako je to izgledalo:

Sve deluje kao dobro smišljena reklama koja će tek biti objavljena, ali je ovaj snimak brzo zapalio društvene mreže.

