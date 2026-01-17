Slušaj vest

Košarkaši Crvene zvezde u subotu od 18 časova gostuju Zadru u ABA ligi i pokušaće da se osvete hrvatskom timu za šokantan poraz na startu sezone u Beogradu.

1/5 Vidi galeriju Crvena zvezda - Zadar Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT/Luka Milosavljevic/STARSPORT

Trener Zadrana Danijel Jusup svestan je koliko je Crvena zvezda težak protivnik i izneo je svoja očekivanja pred ovaj duel.

"Protivnik ne može biti teži, reč je o euroligaškoj momčadi koja pretendira na visoku poziciju u tom natjecanju. Dolaze sa samopouzdanjem, pokriveni su na svim pozicijama, čvrsti u odbrani i visoki, tako da će utakmica za nas biti teška i zahtevna. Vreme je pokazalo da je naša pobeda iz prvog dela sezone bila zaista velika, a njihovom treneru to će sigurno biti adut za dodatnu motivaciju igrača, što za nas nije dobro. Pripremamo se kao i za svakog protivnika, nadam se da ćemo dati maksimum. Pozivam navijače da pokušamo zajedno napraviti što bolji rezultat", rekao je Jusup.

O velikom Zvezdinom kvalitetu govorio je i košarkaš Zadra Lovro Mazalin.

"Zvezda nakon pobede u Milanu dolazi kod nas i sigurno je da im je ta pobeda puno značila za samopouzdanje nakon dva poraza u Evroligi. Ne treba puno govoriti o njima – reč je o jako kvalitetnoj ekipi, s kvalitetnim rosterom od prvog do poslednjeg igrača. Kao i u svakoj utakmici, moramo se fokusirati na sebe. Nismo imali previše vremena između utakmica, ali ga koristimo na najbolji mogući način za pripremu. Želimo dati sve od sebe i pozivam navijače da nas podrže u što većem broju", istakao je Mazalin.

Hrvatski tim trenutno je šesti na tabeli sa skorom 4-9, dok je Zvezda treća i ima učinak 9-3.

BONUS VIDEO: