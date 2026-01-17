Slušaj vest

Milojević je preminuo u Solt Lejk Sitiju, neposredno nakon što je doživeo srčani udar tokom večere sa saradnicima uoči utakmice Golden Stejta u kojem je radio kao pomoćni trener.

Informacija o odlasku velikog Dekija rastužila je ljubitelje košarke širom sveta, a najviše njegove najbliže - porodicu i bliske prijatelje.

Dejan Milojević je ostavio veliki igrački trag u Partizanu, klubu u kojem je i završio karijeru, pre nego što je postao trener. Sa reprezentacijom Srbije je osvojio zlatnu medalju na Evropskom prvenstvu u Turskoj 2001. godine.

Od 2012. do 2020. godine je vodio Megu, zatim je postao trener Budućnosti, a 2021. otišao je u NBA gde je radio kao bliski pomoćnik Stivu Keru u Golden Stejtu sa kojim je postao šampion 2022. godine.

Vest o njegovoj smrti odjeknula je širom planete, a prizore sa oproštaja Partizana i njegovih navijača iz Beogradske arene na utakmici protiv Mege gledali su i košarkaši Voriorsa, ekipe koja je i sama odala poslednju počast Milojeviću.

Kovčeg sa telom Dejana Milojevića je stigao u Beograd 7. februara, a voljeni trener je sahranjen 12. februara.

Na Novom bežanijskom groblju se okupio ozbiljan broj velikih imena iz sprske i svetske košarke, a na sahrani su zabeležene potresne scene.

Milojevića su ispratili, između ostalih: Željko Obradović, Miroslav Muta Nikolić, Stiv Ker, Milan Gurović, Željko Rebrača, Milenko Topić, Nemanja Bjelica, Aleksandar Džikić, Žarko Čabarkapa, Vladimir Radmanović, Saša Pavlović, Dejan Tomašević, Petar Božić i mnogi drugi...

Hajder: To što se desilo Miloju je posledica...

Goran Hajder, prvi trener Dejana Milojevića u KK Tašmajdan, govorio je o tome kako pamti nekadašnjeg košarkaša i trenera, a istakao je da veruje da zna zbog čega je došlo do tragičnog ishoda.

"Za sve nas je to bio šok, međutim, kada sam pričao sa Dejanom, u periodu korone ju je preležao i to je na njega ostavilo posledice. To što se njemu desilo je posledica preležane korone. Otišao je u Ameriku i rekao sam mu da obrati pažnju na svoje zdravlje. Za mene je to bio šok, ali na neki način i znao šta je posledica. Uopšte nije bilo prijatno. Zašto? Kada smo radili sa tom decom da postanu igrači, naš cilj je bio da oni budu treneri, selektori... Bio sam vrlo ponosan na njega što je bio asistent u reprezentaciji Srbije", rekao je Hajder za "Informer" godinu dana nakon Milojevićeve smrti i dodao:

"Video sam ga pre nego što je otišao u Ameriku. Njemu je cilj bio da bude asistent u nekom NBA timu. Isto tako, plan mu je bio da postane selektor reprezentacije Srbije. To su jedine dve želje koje je imao u tom periodu".

