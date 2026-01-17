Slušaj vest

Vanja Marinković je za 25 minuta u igri postigao 12 poena uz četiri asistencije i tri skoka.

"Bitno je da smo pobedili malo većom razlikom s obzirom na to da smo izgubili dosta ubedljivo protiv Olimpijakosa, morali smo da pokažemo reakciju. Osim druge četvrtine, mislim da smo odigrali dobar meč i u napadu i u odbrani, tako da čestitam momcima", rekao je Marinković posle utakmice.

On je dodao da ekipa mora da bude borbenija na mečevima u Evroligi.

"Svaka pobeda u Evroligi te nekako podiže. Mi smo u lošoj seriji, najgoroj koja je ikad bila, ali moramo da se skupimo i da igramo kao što smo igrali danas, sa žarom i borbenošću od samog starta. Makar i kad ne ide, moramo da se borimo do kraja. Naravno da je velika razlika ABA liga i Evroliga, ali mislim da ovaj tim mora da igra sa mnogo više žara u Evroligi".

Crno-belima sada sledi evroligaško duplo kolo, gostovanje Bajernu u Minhenu i utakmica protiv Hapoela u istom gradu.

Partizan je odlučio da, usled zauzetosti Beogradske arene bude domaćin u Minhenu.

