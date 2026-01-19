Slušaj vest

Nikola Jokić je ikona grada Denvera, Nagetsa, ali i cele američke savezne države Kolorado. Međutim, moglo bi nešto da se promeni i to 2028. godine.

Naime, Nikola Jokić upravo te godine postaje slobodan agent, jer mu ističe ugovor sa Denver Nagetsima i moći će da pregovara bez problema sa drugim ekipama.

Sasvim je normalno što ga svi NBA klubovi traže - Nikola Jokić Foto: Marty Jean-Louis / Alamy / Profimedia

Majami čuva novac za Srbina

Ostaje pitanje kako će u celoj priči delovati čelnici Denvera, jer postoje klubovi koji se već sada spremaju da "napadnu" Nikolu Jokića. Majami Hit je jedan od onih klubova koji polako spremaju budžet da ponude Srbinu ogroman ugovor, kako bi ga privoleli da dođe na Floridu.

Nikola Jokić (30) ima supermaks ugovor sa Denver Nagetsima, koji je jedan od najvrednijih u istoriji NBA. Njegova ukupna vrednost iznosi oko 276.000.000 dolara. U poslednjoj godini ugovora srpski košarkaš ima "student option" koja znači da je Nikola Jokić taj koji će sam odlučiti da li će ostati u poslednjoj sezoni (2027/2028) pod tim ugovorom.

Nikola Jokić na meču Denver - Orlando

Srbina čeka veliki ugovor

U tekućoj sezoni Jokić će zaraditi 55,2 miliona dolara godišnje. U poslednjoj godini ugovora, ako Nikola aktivira opciju, bio bi plaćen oko 62,8 miliona dolara.

- Majami Hit je posebno cenjen za sve igrače kao potencijalna destinacija. Hit je bio potpuno fokusiran na to da izbegne uzimanje igrača i sačuva novac sve do leta 2027/28 - sezonu kada bi Janis Adetokumbo, Nikola Jokić i Donovan Mičel, mogli da budu slobodni igrači jer im tada ističu ugovori. Veoma je malo verovatno da bi Hit odstupio od tog plana da krene po Dža Moranta koji želi da napusti Memfis - navodi portal ESPN.

Ima li ko jači - Nikola Jokić Foto: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Nikola voli Denver

Vreme će pokazati kako i na koji način će reagovati Nikola Jokić, koji je unazad nekoliko godina uvek isticao da se sjajno oseća u Denveru i da je prezadovoljan u najvećem gradu Kolorada. Tamo je kupio i veliku kuću, u kojoj živi sa porodicom, a društvo mu prave dva brata koji takođe sa svojim familijama žive na istom imanju.

Nikola Jokić je nekoliko puta jasno rekao da mu je plan da ostane u Denveru zauvek. Kad su ga pitali o potencijalnom produženju ugovora ili budućnosti, njegova poruka je bila:

- Moj plan je da budem "naget" zauvek!

Drži sudbinu u svojim rukama - Nikola Jokić Foto: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Džoker čeka leto 2028.

Srbin je odlučio da ne potpisuje produženje ugovora sa Denverom tokom leta 2025. Razlog nije zato što ne želi da ostane, nego strateški planira da potpiše veću i vredniju ponudu sledećeg leta, potencijalno moćniju za 80 miliona dolara.

Nikola Jokić trenutno je povređen i uskoro bi trebalo da se pojavi na parketu, međutim u Denveru ne žure, jer je žele da Srbin oseća bilo kakav bol u kolenu. U prethodnih deset sezona koliko Jokić igra u NBA nikada nije imao ovako dugu pauzu zbog povrede. Nagetsi dele drugo mesto u Zapadnoj diviziji sa San Antonijom, dok šampioni Oklahoma imaju šest pobeda više od oba pratioca.