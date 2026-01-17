ZADAR - CRVENA ZVEZDA: Velika borba na parketu i žestok početak utakmice!
Košarkaši Crvene zvezde gostuju Zadru u meču 15. kola ABA lige.
Podsetimo, u prvom delu sezone Zadar je šokirao Zvezdu (85:79) u Beograd nakon čega je Janis Sferopulos napustio klupu crveno-belih.
Povratak!
Saša Obradović će dati minute Džoelu Bolomboju, koji će krenuti polako da hvata takmičarsku formu. Ovo su velike vesti za Zvezdu i nastavak sezone, jer se zna koliko je bio značajan igrač za tim i koliko je dobrog doneo za crveno-bele.
Semi Odželej i Džordan Nvora biće u ekipi za ovaj duel!
Dobrodošli na lajv prenos meča Zadar - Crvena zvezda!
Zvezda traži pobedu na vrućem gostovanju u Hrvatskoj.
