18:08

5' Vodi Zvezda!

Trojka Dobrića - 9:5.

18:01

1' Bolomboj u petorci!

Povratak centra, trojka Kodija na startu za 3:0!

17:58

Prva četvrtina!

Utakmica je počela!

16:58

Povratak!

Saša Obradović će dati minute Džoelu Bolomboju, koji će krenuti polako da hvata takmičarsku formu. Ovo su velike vesti za Zvezdu i nastavak sezone, jer se zna koliko je bio značajan igrač za tim i koliko je dobrog doneo za crveno-bele.

Džoel Bolomboj Foto: Starsport/Srđan Stevanović, Starsport

Semi Odželej i Džordan Nvora biće u ekipi za ovaj duel!

16:42

Dobrodošli na lajv prenos meča Zadar - Crvena zvezda!

Zvezda traži pobedu na vrućem gostovanju u Hrvatskoj.

