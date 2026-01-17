Novi trijumf u regionalnom takmičenju.
ABA LIGA! Vratio se Musa, Dubai razbio i Kluž!
Meč u Rumuniji imao je poseban značaj za goste, jer se na parket, posle višemesečne pauze, vratio Džanan Musa.
Najefikasniji u redovima Dubaija bio je Mekinli Rajt sa 24 poena, Čaminga Kabingele je dodao 21, Dvejn Bejkon 18, dok su se uz Musu u strelce upisali i Aleksa Avramović sa osam, odnosno Filip Petrušev sa tri poena.
Kod domaćih je dominirao Mičel Krik sa čak 33 poena, uz odlične procente šuta, dok su Dušan Miletić (13 poena, šest skokova), Devon Rasel i Trej Vudberi sa po 12 poena bili najbliža podrška.
