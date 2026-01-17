Slušaj vest

Košarkaši Dubaija savladali su u gostima ekipu Kluža sa 110:92 u 15. kolu ABA lige.

Meč u Rumuniji imao je poseban značaj za goste, jer se na parket, posle višemesečne pauze, vratio Džanan Musa.

Foto galerija iz Arene Foto: Srdjan Stevanovic/www.starsport.rs email: srki72@gmail.com

Najefikasniji u redovima Dubaija bio je Mekinli Rajt sa 24 poena, Čaminga Kabingele je dodao 21, Dvejn Bejkon 18, dok su se uz Musu u strelce upisali i Aleksa Avramović sa osam, odnosno Filip Petrušev sa tri poena.

Kod domaćih je dominirao Mičel Krik sa čak 33 poena, uz odlične procente šuta, dok su Dušan Miletić (13 poena, šest skokova), Devon Rasel i Trej Vudberi sa po 12 poena bili najbliža podrška.

