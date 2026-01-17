Nesreća za Crvenu zvezdu i nova povreda.
UŽASNA VEST PRED MONAKO! Povredio se jedan od najboljih igrača Crvene zvezde - evo šta se desilo!
Košarkaši Zadra ugostili su Crvenu zvezdu u 15. kolu ABA lige.
Zvezda je na startu četvrte deonice imala plus 22, ali se baš u tim trenucima povredio Čima Moneke!
Čima Moneke u dresu Crvene zvezde Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT/Luka Milosavljevic/STARSPORT
Nezgodno je Moneke doskočio nakon čega je uz pomoć saigrača morao da napusti igru.
Loša vest za Zvezdu pred gostovanje Monaku i Virtusu u novom duplom kolu Evrolige.
