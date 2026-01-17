Slušaj vest

Košarkaši Zadra ugostili su Crvenu zvezdu u 15. kolu ABA lige.

Zvezda je na startu četvrte deonice imala plus 22, ali se baš u tim trenucima povredio Čima Moneke!

Čima Moneke u dresu Crvene zvezde Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT/Luka Milosavljevic/STARSPORT

Nezgodno je Moneke doskočio nakon čega je uz pomoć saigrača morao da napusti igru.

Loša vest za Zvezdu pred gostovanje Monaku i Virtusu u novom duplom kolu Evrolige.

Ne propustiteFudbalMURIĆI IZREŠETAO BILBAO: Majorka slavila na svom terenu
Vedat Murići
KošarkaABA LIGA! Vratio se Musa, Dubai razbio i Kluž!
Džanan Musa u dresu Dubaija
FudbalSINDROM PARTIZANA SE PRESELIO U MADRID: Navijači Reala žestoko izviždali svoje fudbalere
Real
FudbalPREMIJER LIGA: Liverpulu samo bod protiv Barnlija, pobede Čelsija i Lidsa
Liverpul

BONUS VIDEO:

Džoel Bolomboj blokada Izvor: Arena 1 Premium