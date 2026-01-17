Slušaj vest

Košarkaši Crvene zvezde savladali su Zadar na teškom gostovanju u Hrvatskoj rezultatom 80:67 u utakmici 15. kola ABA lige.

U četvrtoj deonici u dvorani "Krešimir Ćosić", domaći navijači gnusno su vređali sve iz tabora Crvene zvezde, nakon čega je došlo do verbalnog sukoba.

Milan Tomić, sportski direktor Zvezde, burno je regovao prema navijačima Zadra!

