Sukob pored terena.
frka
PRŠTALO JE! Haos pored terena, Milan Tomić u sukobu - pogledajte šta se desilo na utakmici Crvene zvezde! (VIDEO)
Slušaj vest
Košarkaši Crvene zvezde savladali su Zadar na teškom gostovanju u Hrvatskoj rezultatom 80:67 u utakmici 15. kola ABA lige.
U četvrtoj deonici u dvorani "Krešimir Ćosić", domaći navijači gnusno su vređali sve iz tabora Crvene zvezde, nakon čega je došlo do verbalnog sukoba.
Milan Tomić Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, Srdjan Stevanovic ©/2023 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©
Vidi galeriju
Milan Tomić, sportski direktor Zvezde, burno je regovao prema navijačima Zadra!
Pogledajte šta se deševalo na licu mesta...
BONUS VIDEO:
Reaguj
Komentariši