Košarkaši Crvene zvezde pobedili su Zadar sa 80:67 u 15. kolu ABA lige.

Posle meča oglasio se trener Zvezde Saša Obradović:

Saša Obradović Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

- Zaslužena pobeda. Igrali smo koliko je bilo dovoljno posle fizičkog i emotivnog pražnjenja u Milanu. Dobro je da sam mogao da izrotiram, da dam prostor igračima koji su manje igrali i da zadržimo pobednički ritam, kao i što se igre tiče, jer nam je važno, pošto imamo veliki broj pobeda na strani - rekao je Obradović.

Početkom četvrte deonice povredio se lider Zvezde Čima Moneke pred novo duplo kolo u Evroligi. O tom trenutku i eventualnom stepenu povrede, Obradović nije govorio...

