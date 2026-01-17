Prve reči Saše Obradovića posle pobede u Zadru.
SAŠA OBRADOVIĆ BEZ MNOGO REČI POSLE ZADRA: Nije pomenuo ni povredu Monekea...
Košarkaši Crvene zvezde pobedili su Zadar sa 80:67 u 15. kolu ABA lige.
Posle meča oglasio se trener Zvezde Saša Obradović:
Saša Obradović Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©
- Zaslužena pobeda. Igrali smo koliko je bilo dovoljno posle fizičkog i emotivnog pražnjenja u Milanu. Dobro je da sam mogao da izrotiram, da dam prostor igračima koji su manje igrali i da zadržimo pobednički ritam, kao i što se igre tiče, jer nam je važno, pošto imamo veliki broj pobeda na strani - rekao je Obradović.
Početkom četvrte deonice povredio se lider Zvezde Čima Moneke pred novo duplo kolo u Evroligi. O tom trenutku i eventualnom stepenu povrede, Obradović nije govorio...
