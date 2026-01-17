Slušaj vest

Košarkaši Budućnosti pobedili su večeras u gostima Cedevita Olimpiju sa 83:72, u utakmici 15. kola Grupe B ABA lige.

Budućnost je upisala 11. pobedu i prva je na tabeli, dok je Cedevita Olimpija druga sa skorom 10/4.

ABA liga 2025/26 Foto: FMP/Nikola Cimburovic), Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©, Cedevita Olimpija/Filip Barbalic

 Podgorički tim su do pobede vodili Džeri Butsijel sa 16, Nikola Tanasković sa 13 i Đorđije Jovanović sa 11 poena. U redovima Cedevita Olimpije najefikasniji je bio Di Džej Stjuart sa 17 poena.

Košarkaši Budućnosti će u narednom kolu ABA lige dočekati Bosnu, dok će Cedevita Olimpija gostovati Zadru.

