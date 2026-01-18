Jago je na društvenoj mreži X objavio misterioznu poruku, koja bi mogla da nagovesti rastanak
Košarka
JAGO POSLAO MISTERIOZNU PORUKU! Da li je Brazilac nagovestio odlazak iz Zvezde: Nikad nije dovoljno...
Slušaj vest
Brazilski košarkaš Jago dos Santos objavio je misterioznu poruku kojom kao da je nagovestio da bi drugi put u karijeri mogao da napusti Crvenu zvezdu.
Dos Santos je na kraju prošle sezone otišao iz kluba, ali se početkom nove sezone vratio u klub koji je bio desetkovan povredama na njegovoj poziciji.
Jago dos Santos Foto: Starsport, Starsport/Peđa Milosavljević, Cyril Lestage/DPPI / Shutterstock Editorial / Profimedia
Vidi galeriju
Međutim, Brazilac se nije izborio za ozbiljniju minutažu, iako se možda to ne može reći za poslednje utakmice, pa i onu u Zadru u subotu uveče.
Jago je na društvenoj mreži X objavio misterioznu poruku, koja bi mogla da nagovesti rastanak.
"Bez obzira na trud i na način na koji radiš, nikad nije dovoljno. Iscrpljujuće je. Srećno...", napisao je Brazilac.
Ostaje da se vidi na šta je tačno aludirao Jago dos Santos.
Reaguj
Komentariši