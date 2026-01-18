Slušaj vest

Brazilski košarkaš Jago dos Santos objavio je misterioznu poruku kojom kao da je nagovestio da bi drugi put u karijeri mogao da napusti Crvenu zvezdu.

Dos Santos je na kraju prošle sezone otišao iz kluba, ali se početkom nove sezone vratio u klub koji je bio desetkovan povredama na njegovoj poziciji.

Jago dos Santos Foto: Starsport, Starsport/Peđa Milosavljević, Cyril Lestage/DPPI / Shutterstock Editorial / Profimedia

 Međutim, Brazilac se nije izborio za ozbiljniju minutažu, iako se možda to ne može reći za poslednje utakmice, pa i onu u Zadru u subotu uveče.

Jago je na društvenoj mreži X objavio misterioznu poruku, koja bi mogla da nagovesti rastanak.

"Bez obzira na trud i na način na koji radiš, nikad nije dovoljno. Iscrpljujuće je. Srećno...", napisao je Brazilac.

Ostaje da se vidi na šta je tačno aludirao Jago dos Santos.

Jago na zagrevanju Izvor: MONDO/Nikola Lalović