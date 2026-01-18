NEMA JOKIĆA, NEMA PROBLEMA - DENVER IMA TIM ZA TITULU! Nagetsi srušili i Tristanov Vašington, Marej ubacio 42 poena!
Prethodne noći, bez povređenog Nikole Jokića, Nagetsi su na svom terenu savladali Vašington Vizardse 121:115 i tako stigli do šestog trijumfa na poslednjih sedam utakmica.
Denver je još jednom pronašao način da trijumfu bez svog najboljeg igrača i tako jasno stavio do znanja ima tim za najviše moguće domete.
U odsustvu Nikole Jokića ulogu lidera preuzeo je Kanađanin Džamal Marej, koji je odigrao fantastičan meč protiv gostiju iz prestonice. Za 39 minuta igre zabeležio je čak 42 poena šutirajući trojke 5/8.
Najbolju partiju od dolaska u Denver prikazao je i Tim Hardvej Džunior, koji je meč završio sa 30 poena, dok je odlični Pejton Votson zabeležio 21 poen na ovom meču. Eron Gordon je ubacio osam poena, ali je uz to ima 10 skokova i čak 11 asistencija.
U poraženoj ekipi najefikasniji bio je Kišon Džordž sa 29 poena, dok su Aleks Sar i iskusni Kris Midlton dodali po 16 poena.
Reprezentativac Srbije Tristan Vukčević propustio je meč zbog problema sa povredom kolena.
