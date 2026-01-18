Slušaj vest

Najbolji igrač Denvera Nikola Jokić i ove sezone privlači ogromnu pažnju svojim upečatljivim odevnim kombinacijama.

Trudi se da na svaki meč dođe elegantno obučen jer smatra da tako izražava poštovanje prema poslu kojim se bavi.

U poslednje vreme često se dešava da svojim šmekerskim izdanjima ostavi navijače bez daha.

Pred okršaj sa Vašingtonom, koji je propustio zbog povrede kolena, u "Bol arenu" ušetao je u elegantnom sivom odelu. Ispod sakoa nosio je bordo džemper i belu košulju.

Elegantni Somborac pomno je pratio dešavanja na terenu i davao instrukcije saigračima, koji su uspeli da zabeleže četvrti uzastopni trijumf bez njegove pomoći na parketu.

