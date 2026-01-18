SRBIN PROMAŠIVAO - MAJAMI ŠOKIRAO ŠAMPIONA! Šej uzalud brojao do 39, Tanderi pali posle drame! (VIDEO)
Košarkaši Majamija pobedili su u noći između subote i nedelje Oklahomu 122:120 i prekinuli niz od pet pobeda aktuelnog šampiona NBA lige.
Majami je predvodio Bem Adebajo sa 30 poena, uz šut za tri poena 6/10, a imao je i 12 skokova i četiri asistencije. Norman Pauel postigao je 19 poena, Pele Larson 16 poena, a Endru Vigins 15, od kojih odlučujuću trojku 31 sekund pre kraja.
Srpski košarkaš Nikola Jović pobedi je doprineo sa tri poena, dve asistencije, skokom i ukradenom loptom. Očajno je Nikola šutirao na ovom meču, imao je 1/7 iz igre, 0/4 za tri poena.
U ekipi aktuelnog šampiona najefikasniji je bio Šej Gildžes-Aleksander sa 39 poena, Eron Vigins dodao je 18 poena, Adžaj Mičel 15, a Čet Holmgren 14 poena i 11 skokova.
Oklahoma je i dalje ekipa sa najboljim skorom u ligi od 35 pobeda i osam poraza, dok Majami ima 22/20.
Pogledajte najzanimljivije momente sa meča: