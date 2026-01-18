Slušaj vest

Proslavljeni NBA košarkaš, Lamar Odom uhapšen je u subotu u ranim jutarnjim satima u Las Vegasu, prenose američki mediji.

Nekadašnji suprug Kloi Kardašijan završio je iza rešetaka zbog vožnje pod dejstvom alkohola, droga ili drugih supstanci koje narušavaju sposobnost vozača (driving under the influence, DUI).

 Pored glavne optužbe, Odom je dobio i dve prekršajne prijave, zbog prekoračenja brzine, kao i nepropisne promene trake.

Mediji napominju da se Odom i dalje nalazi u pritvoru.

Nije prvi put da se Odom nalazi iza rešetaka zbog nasilničke vožnje. U pritvor je zbog istog prekršaja završio i 2013. godine, tada kao član Los Anđeles Lejkersa.

