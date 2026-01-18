ALIMPIJEVIĆEV BEŠKTAŠ U VELIKOJ KRIZI: Selektor Srbije doživeo treći vezanoi poraz sa svojim timom
Košarkaši Bešiktaša doživeli su i treći poraz u nizu u turskom prvenstvu.
Bešiktaš je poražen od Turk Telekom rezultatom 87:84.
Nije svojstveno za Dušana Alimpijevića da gubi ovoliki broj utakmica u nizu, ali i to se jednom moralo desiti. Bešiktaš je pre ovog niza poraza imao neverovatan niz od 13 pobeda u turskom prvenstvu, ipak, poraženi su od Fenerbahčea, Galatasaraja i sada Turk Telekoma.
Od prvog minuta praktično je Bešiktaš gubio. Turk Telekom je tokom druge deonice stekao prednost i preko deset poena. Domaćin je najveću prednost imao sredinom treće četvrtine kada je bilo i 15 poena razlike, međutim, od tog trenutka kreće povratak Bešiktaša.
Morgan i Žižić su počeli da pogađaju, a lider šampionata je u jednom trenutku čak i preokrenuo rezultat. Ipak, u završnici utakmice Turk Telekom je ipak došao do pobede.