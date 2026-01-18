Slušaj vest

Košarkaši Baskonije savladali su Manresu sa 130:85 u Endesa ligi.

Malo je nedostajalo da košarkaši Baskonije obore rekord po broju poena na jednoj utakmici Endesa lige.

U ovoj rapsodiji košarkaša Baskonije, najviše je profitirao Luvavu-Kabarot sa 21 poenom, dok su Diakite i Spanjolo upisali po 17 poena.

Baskonija je na ovom meču promašila svega deset trojki iz 33 pokušaja, pa zbog toga i ne čudi koliko su poena na kraju postigli.

