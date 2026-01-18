Slušaj vest

Košarkaši Mege poraženi su večeras na gostujućem terenu u Sarajevu od Bosne 83:94 (17:27, 18:33, 25:15, 23:19), u 15. kolu Grupe B regionalne ABA lige.

1/22 Vidi galeriju ABA liga 2025/26 Foto: FMP/Nikola Cimburovic), Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©, Cedevita Olimpija/Filip Barbalic

Najefikasniji kod Mege bili su Asim Đulović sa 18, Bogoljub Marković sa 16, uz 11 skokova, i Savo Drezgić sa 15 poena.

Bosnu je do pobede predvodio Alfonso Plamer Tores sa 24 poena.

Mega je na osmom mestu u grupi sa četiri pobede i devet poraza, a Bosna je peta sa sedam pobeda i šest poraza.

U narednom kolu, Mega će u Ljubljani gostovati Iliriji, dok će Bosna u Podgorici igrati protiv Budućnosti.