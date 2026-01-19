Slušaj vest

Košarkaši Denvera doživeli su ubedljiv poraz prethodne noći.

Oslabljene Nagetse, koji ni na ovom meču nisu mogli da računaju na povređenog Nikolu Jokića, deklasirali su u "Bol areni" Šarlot Hornetsi rezultatom 110:87.

Tako je prekinuta čudesna serija Denvera od četiri uzastopne pobede.

Nagetsi su imali i 8-0 u duelima sa Hornetsima sa Nikolom Jokićem na terenu. Prethodne noći nije bio u mogućnosti da igra i doživeli su ubedljiv poraz.

Šarlot je brzo poveo sa 29:11, na poluvremenu je bio na 60:34, predvođen Brendonom Milerom koji je tada ubacio 18 poena i pogodio četiri od svojih šest trojki. Hornetsi su vodili sa čak 33 poena razlike u drugom poluvremenu.

Šarlot su do pobede vodili Brendon Miler sa 23 i Rajan Kalkbrener sa 17 poena, dok je Tiđani Salun je dao 13 uz 11 skokova.

U redovima Denvera, oslabljenog povredama ključnih igrača, najefikasniji je bio Džamal Marej sa 16 poena, Džulijan Stroter je dodao 15, a Džejlen Piket 12 poena.

