Videlo se na meču protiv Portlanda da je Luka Dončić apsolutni lider ekipe iz LA i da se sve oko njega vrti. Propustio je taj meč i Lejkersi nisu znali gde udaraju, čim se vratio u sastav i ekipa se vratila na pobednički put.

Prethodne noći Lejkersi su rutinski savladali Toronto Reptorse, koje sa klupe predvodi srpski košarkaški stručnjak Darko Rajaković - 110:93.

Lejkersi - Toronto, Luka Dončić Foto: Katelyn Mulcahy / Getty images / Profimedia

Ekipu su predvodili Luka Dončić i Deandre Ejton sa po 25 postignutih poena, dok je iskusni Lebron Džejms dodao 24.

U timu Darka Rajakovića istakao se Skoti Barns sa 22 poena.

Pogledajte najzanimljivije momente sa meča:

