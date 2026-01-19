Vratio se Slovenac u sastav i doneo trijumf Lejkersima.
SRBIN NIJE IMAO REŠENJE ZA SJAJNOG DONČIĆA! Vratio se Luka, a sa njim i magija: Lejkersi razbili Darkov Toronto!
Videlo se na meču protiv Portlanda da je Luka Dončić apsolutni lider ekipe iz LA i da se sve oko njega vrti. Propustio je taj meč i Lejkersi nisu znali gde udaraju, čim se vratio u sastav i ekipa se vratila na pobednički put.
Prethodne noći Lejkersi su rutinski savladali Toronto Reptorse, koje sa klupe predvodi srpski košarkaški stručnjak Darko Rajaković - 110:93.
Lejkersi - Toronto, Luka Dončić Foto: Katelyn Mulcahy / Getty images / Profimedia
Ekipu su predvodili Luka Dončić i Deandre Ejton sa po 25 postignutih poena, dok je iskusni Lebron Džejms dodao 24.
U timu Darka Rajakovića istakao se Skoti Barns sa 22 poena.
Pogledajte najzanimljivije momente sa meča:
