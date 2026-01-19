VELIKI BORAC AKILE POLONARA OTVORIO DUŠU: Kada sam izašao iz kome, nisam mogao ovo ni da zamislim!
Košarkaš Sasarija, Akile Polonara, koji trenutno vodi žestoku borbu sa leukemijom, dobio je snažnu podršku navijača svog kluba.
Sasari je u nedelju dočekao na svom terenu ekipu Napolija u 16. kolu italijanske Serije A, a tokom intoniranja himne ekipi se na terenu pridružio i Polonara.
Iskusni as, koji se oporavlja nakon transplantacije koštane srži, dobio je gromoglasne aplauze u dvorani "Pala Seradimigni".
Izašao je Polonara u klupskoj trenerci na parket, podigao ruke ka tribinama i pozdravio navijače, koji su na tribinama istakli ogroman transparent na kom je pisalo:
"Dobro došao kući, Akile".
Podsetimo, Polonara je letos napustio Virtus i vratio se u Sasari.
"Znao sam da će doček biti lep zbog ljubavi koju navijači u Sardiniji gaje prema meni, ali ovo je zaista prevazišlo sva moja očekivanja. Došao sam ovde da ostanem, zajedno sa porodicom. Trenutno tražimo školu za decu, a potom ćemo se postepeno vratiti svakodnevnim obavezama", rekao je italijanski košarkaš.
Veliki borac uveren je da ćemo ga ponovo gledati na terenu.
"Sada sam ponovo deo Dinama i polako ću početi da živim svlačionicu. Iskreno, pre samo dva meseca, kada sam izašao iz kome, nisam mogao ni da zamislim da ću se naći u ovoj situaciji", poručio je Polonara.