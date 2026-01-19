Slušaj vest

Košarkaš Sasarija, Akile Polonara, koji trenutno vodi žestoku borbu sa leukemijom, dobio je snažnu podršku navijača svog kluba.

Sasari je u nedelju dočekao na svom terenu ekipu Napolija u 16. kolu italijanske Serije A, a tokom intoniranja himne ekipi se na terenu pridružio i Polonara.

Iskusni as, koji se oporavlja nakon transplantacije koštane srži, dobio je gromoglasne aplauze u dvorani "Pala Seradimigni".

Izašao je Polonara u klupskoj trenerci na parket, podigao ruke ka tribinama i pozdravio navijače, koji su na tribinama istakli ogroman transparent na kom je pisalo:

"Dobro došao kući, Akile".

Podsetimo, Polonara je letos napustio Virtus i vratio se u Sasari.

"Znao sam da će doček biti lep zbog ljubavi koju navijači u Sardiniji gaje prema meni, ali ovo je zaista prevazišlo sva moja očekivanja. Došao sam ovde da ostanem, zajedno sa porodicom. Trenutno tražimo školu za decu, a potom ćemo se postepeno vratiti svakodnevnim obavezama", rekao je italijanski košarkaš.

Veliki borac uveren je da ćemo ga ponovo gledati na terenu.

"Sada sam ponovo deo Dinama i polako ću početi da živim svlačionicu. Iskreno, pre samo dva meseca, kada sam izašao iz kome, nisam mogao ni da zamislim da ću se naći u ovoj situaciji", poručio je Polonara.

