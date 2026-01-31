Slušaj vest

KK Partizan će večeras od 19 časova u Beogradu dočekati Kluž, u utakmici 17. kola Grupe A prve faze regionalne ABA lige.

Direktan televizijski prenos obezbeđen je na kanalu Arena sport Premium 1, dok tekstualni prenos meča možete pratiti putem lajv-bloga na sajtu Kurira.

Beogradski crno-beli su svoju prethodnu utakmicu odigrali u četvrtak, kad su u 25. kolu Evrolige na gostujućem terenu izgubili od Olimpije iz Milana 79:85.

Armani - Partizan 2025/26 Foto: IPA, Independent Photo Agency Srl / Alamy / Profimedia, Savino Paolella/IPA Sport / ipa-agency.net / PA Images / Profimedia

Trener košarkaša Partizana Đoan Penjaroja izjavio je danas da smatra da će predstojeća utakmica ABA lige protiv Kluža, kog smatra jednim od favorita za osvajanje tog takmičenja, biti veoma zahtevna.

"Očekuje nas zahtevna utakmica, jer je Kluž odličan tim. Igraju vrlo dobro u oba takmičenja, a u ABA ligi su i jedan od favorita za osvajanje. Što se tiče nas, moramo da se odmorimo od jučerašnje utakmice i pripremimo što bolje za sutrašnji meč", naveo je Penjaroja, a preneo sajt kluba.

Partizan je drugi na tabeli Grupe A sa 13 pobeda i jednim porazom, dok je Kluž treći sa skorom 9/5.

Bruno Fernando isključen Izvor: Arena 2 Premium