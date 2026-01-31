Slušaj vest

Trener košarkaša Mege Vule Avdalović izjavio je danas da njegovu ekipu očekuje veliki izazov u predstojećoj utakmici ABA lige protiv Crvene zvezde i dodao da od svojih igrača želi da u tom duelu igraju bez straha i da se bore od početka do kraja.

"Pred nama je veliki izazov, igramo protiv Crvene zvezde koja je pod Sašom Obradovićem potpuno preporođena ekipa. Mi želimo da se borimo svih 40 minuta, da budemo agresivni u odbrani i da tražimo šansu u svakom napadu. Naravno da je Zvezda favorit, ali mi nemamo šta da izgubimo, imamo samo da dobijemo iskustvo i pokažemo karakter. Očekujem da izađemo bez straha, da uživamo u atmosferi i da damo sve od sebe", naveo je Avdalović, a preneo sajt kluba.

Mega će u nedelju od 12 časova u Beogradu dočekati Crvenu zvezdu, u utakmici 17. kola Grupe B prve faze regionalne ABA lige.

"Vidimo koliko su stabilni, koliko dobro igraju u odbrani i koliko su opasni u tranziciji. ;Imaju kvalitet, rutinu i ogromno iskustvo u ovakvim utakmicama. To je ekipa koja zna da kontroliše ritam i da kažnjava svaku grešku", izjavio je Avdalović.

Košarkaš Mege Bogoljub Marković rekao je da će meč protiv Crvene zvezde biti dobar pokazatelj trenutnog kvaliteta njegove ekipe i dodao da on i njegovi saigrači ulaze spremno u taj duel.

"Biće ovo veliki izazov za nas i utakmica protiv evroligaša i ovako kvalitetne ekipe kakva je Crvena zvezda je velika šansa da vidimo na čemu smo. Trenirali smo dobro tokom ove nedelje i ulazimo spremni da damo sve od sebe i odigramo najbolje što možemo", kazao je centar Mege.

Mega zauzima pretposlednje, osmo mesto na tabeli Grupe B sa pet pobeda i devet poraza, dok je Crvena zvezda treća sa skorom 11/3.