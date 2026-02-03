Slušaj vest

Proteklih nedelja američka javnost spekulisala je da se poznata starleta Kim Kardašijan nabacuje košarkašu Los Anđeles Lejkersa Luki Dončiću.

Punili su se stupci "žutih", ali i sportskih medija kada su u pitanju provokativna Amerikanka i košarkaš srpskog porekla iz Slovenije.

Kim Kardašijan demantovala flert sa Lukom Dončićem Foto: Vianney Le Caer/Invision

Pogrešan utisak

Posle dosta spekulisanja Kim Kardašijan (45) se konačno oglasila povodom nagađanja da je u određenoj vezi i odnosu sa košarkašem Los Andeles Lejkersa Lukom Dončićem (26).

Tokom gostovanja u podkastu "Khloe In Wonder Land", rijaliti zvezda objasnila je da se radi o lažnoj objavi koja je stvorila pogrešan utisak da je javno "bacila oko" na košarkaša.

Rešio da u svemu ćuti - Luka Dončić Foto: Melissa Tamez / Zuma Press / Profimedia

Smanjila odlaske na utakmice Lejkersa

Kako je navela, u pitanju je bio navodni komentar, ili tvit u kojem se spominjalo Dončićevo preseljenje u Los Anđeles, uz poruku da bi ona navodno "učila slovenački jezik" zbog njega. Kardašijanova je istakla da ne zna ko je autor te objave, ali da je cela situacija lažno predstavljena i da nikada nije imala nameru, niti kontaktirala Dončića na taj način, dodavši i da otada nije bila ni na jednoj utakmici Lejkersa.



- Cela priča je "luda" i nije tačna"! Nijedan takav komentar nije bio moj, tako da nema veze da sam flertovala sa Lukom - rekla je Kim.

1/16 Vidi galeriju Kim Kardašijan Foto: Printskrin/Instagram

Dončićeva reakcija

Kasnije je Amerikanka otkrila i da je Dončić navodno reagovao na objavu, misleći da dolazi od nje, ali da ni sama nije sigurna, da li je i taj odgovor bio autentičan, ili samo deo montirane razmene.



Prema dostupnim informacijama, Luka Dončić nijednom nije lično potvrdio, ili komentarisao ovu priču. Fokusiran je na svoj profesionalni život u NBA ligi. Poznato je da se oko njegovog imena nikada nisu pravile afere vezano za preljubu. Od srednjoškolskih dana veran je svojoj dugogodišnjoj partnerki Anamariji Goltes sa kojom ima dvoje dece, devojčice Gabrijelu (3) i Oliviju (1).

Luka Dončić i Anamarija Goltes Foto: Instagram

Kim se tri puta udavala

Kim Kardašijan popularnost je stekla 2007. godine kada je njen tadašnji dečko reper Rej Džej objavio njihov snimak seksa. Pre toga, javnosti je bila poznata kao prijateljica bogatašice Paris Hilton. Zgodna Amerikanka udavala se tri puta.

Bila je u braku sa muzičkim producentom Dejmonom Tomasom od 2000. do 2004, zatim sa bivšim košarkašem Krisom Hamfrisom od 2011. do 2013. i na kraju sa pevačem Kanje Vestom od 2014. do 2022. Majka je četvoro dece koje je dobila sa bivšim suprugom Kanje Vestom - ćerke Nort i Čikago, kao i sinove Senta i Psalma.





Kim Kardašijan sa sinom i Džudom Belingemom Foto: Printskrin/Instagram

Povezivali je sa Ronaldom i Belingemom

Luka Dončić nije prvi sportista kojeg su povezivali sa Kim Kardašijan. Godine 2010. Kim je navodno viđena kako se ljubi sa Kristijanom Ronaldom tokom jedne posete Španiji. Jedno vreme je izlazila sa igračem američkog fudbala Odelom Bekamom.

Pre dve godine dovela je sinove na utakmicu Reala iz Madrida, slikala se sa Džudom Belingenom, da bi pojedini mediji od toga napravili priču da je smuvala mladog Engleza.