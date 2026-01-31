Slušaj vest

Košarkaši Budućnosti savladali su Spartak u okviru 17. kola ABA lige i slavili rezultatom 75:66.

U redovima Budućnosti najefikasniji je bio Jogi Ferel sa 19 poena, Đorđije Jovanović je postigao 15 poena. Sa druge strane, Igor Drobnjak je imao 15 poena.

Ovim porazom Subotičani su ostali bez direktnog plasmana u četvrtfinale regionalnog takmičenja, moraće da se bore kroz plejin kako bi obezbedili plasman među osam najboljih ekipa.

Ne propustiteFudbalMINIMALAC PANČEVACA U BORBI ZA EVROPU: Fudbaleri Železničara pobedili Radnik u Super ligi
FK Železničar Pančevo
FudbalOGLASIO SE DEJAN STANKOVIĆ! Zvezda ide na "brdo" da naplati kiks Partizana!
Dejan Stanković
TenisANALIZA KURIRA PRED FINALE AUSTRALIJAN OPENA: Novakova pobeda nad Karlosom će biti stvar neprikosnovenog teniskog kvaliteta - a ne čuda!
Untitled-1-Recovered-Recovered-Recovered-Recovered-Recovered-Recovered.jpg
FudbalTORCIDA VREĐALA ZVEZDU - HAJDUK PONOVO IZGUBIO: Haos na Poljudu zbog dešavanja u Tuzli...
Navijači Hajduka Torcida Split

BONUS VIDEO:

Partizan - Radnički Niš, situacija koja je naljutila navijače Partizana Izvor: Arena 1 Premium