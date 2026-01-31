Trijumf Budućnosti.
17. kolo
BUDUĆNOST POBEDILA SPARTAK! Srpski tim mora drugim putem do plej-ofa ABA lige!
Košarkaši Budućnosti savladali su Spartak u okviru 17. kola ABA lige i slavili rezultatom 75:66.
U redovima Budućnosti najefikasniji je bio Jogi Ferel sa 19 poena, Đorđije Jovanović je postigao 15 poena. Sa druge strane, Igor Drobnjak je imao 15 poena.
Ovim porazom Subotičani su ostali bez direktnog plasmana u četvrtfinale regionalnog takmičenja, moraće da se bore kroz plejin kako bi obezbedili plasman među osam najboljih ekipa.
