Naneli, koji je nedavno parafirao saradnju sa Atinjanima, bio je treći strelac ekipe sa 14 poena (3/8 iz igre, 6/6 sa penala), iza Greja (16p), Bartlija (15p) i Brauna III (15p), ali drugi najskorisniji igrač u timu.

Džejms Naneli Foto: Starsport, Srdjan Stevanovic/Starsport.rs

Pritom je dodao pet skokova i pet asistencija. 

Srpski trener Dragan Šakota je u Naneliju očigledno dobio jakog aduta za ostvarenje ciljeva ove sezone.

Bivši košarkaš Partizana je pre dolaska u AEK igrao za kineski Žejang Lajons.

Šakotin tim treći je nakon 15. kola, iza nedodirljivih lidera Olimpijakosa i Panatinaikosa.

