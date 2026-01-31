Amerikanac Džejms Naneli (35) odigrao je prvi meč za atinsi AEK i oduševio u trijumfu Kolososem 96:83.
GRČKA
NANELI DEBITOVAO ZA AEK I ODUŠEVIO: Bivši igrač Partizana blistao u pobedi tima Dragana Šakote
Naneli, koji je nedavno parafirao saradnju sa Atinjanima, bio je treći strelac ekipe sa 14 poena (3/8 iz igre, 6/6 sa penala), iza Greja (16p), Bartlija (15p) i Brauna III (15p), ali drugi najskorisniji igrač u timu.
Džejms Naneli Foto: Starsport, Srdjan Stevanovic/Starsport.rs
Pritom je dodao pet skokova i pet asistencija.
Srpski trener Dragan Šakota je u Naneliju očigledno dobio jakog aduta za ostvarenje ciljeva ove sezone.
Bivši košarkaš Partizana je pre dolaska u AEK igrao za kineski Žejang Lajons.
Šakotin tim treći je nakon 15. kola, iza nedodirljivih lidera Olimpijakosa i Panatinaikosa.
