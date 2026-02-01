Košarkaši Crvene zvezdeće od 12 časova kao gost protiv Mege igrati utakmicu 17. kola ABA lige.
ABA LIGA
MEGA - ZVEZDA: Crveno-beli u neobičnom terminu žele i osmu uzastopnu pobedu!
Crveno-beli su u ovu rundu regionalnog takmičenja ušli sa učinkom od 11 pobeda i tri poraza, a Mega sa pet trijumfa i devet izgubljenih utakmica.
U prvoj ovosezonskoj utakmici ova dva tima Crvena zvezda je pobedila rezultatom 94:73, a u Halu sportova Ranko žeravica stiže nakon sedam vezanih pobeda.
Ekipa Saše Obradovića je pobedila Bosnu, Zadar i Beč u ABA ligi, a Milano, Monako, Virtus i Dubai u Evroligi.
Tok meča moći ćete da pratite uživo na Kurir sportu.
