Crveno-beli su u ovu rundu regionalnog takmičenja ušli sa učinkom od 11 pobeda i tri poraza, a Mega sa pet trijumfa i devet izgubljenih utakmica.

U prvoj ovosezonskoj utakmici ova dva tima Crvena zvezda je pobedila rezultatom 94:73, a u Halu sportova Ranko žeravica stiže nakon sedam vezanih pobeda.

Ekipa Saše Obradovića je pobedila Bosnu, Zadar i Beč u ABA ligi, a Milano, Monako, Virtus i Dubai u Evroligi.