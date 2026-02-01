Slušaj vest

Košarkaši Hapoela iz Tel Aviva ispali su iz domaćeg Kupa, pošto su u četvrtfinalu poraženi od Hapoela iz Jerusalima rezultatom 93:83.

Podsetimo, ovo je treći uzastopni poraz ambicioznog izraelskog evroligaša. Prethodno su u elitnom takmičenju doživeli neuspehe protiv Partizana i Bajerna.

Najzaslužniji za trijumf gostujućeg tima bio je Džared Harper sa 24 poena, dok se u poraženoj ekipi istakao Antonio Blejkni sa 22 poena.

Srpski košarkaš Vasilije Micić isključen je sa utakmice, pošto je u finišu meča zaradio drugu tehničku grešku. Micić je na ovom meču ubacio 14 poena.

Gazda pravio haos

Bogati vlasnik Hapoela iz Tel Aviva Ofer Janaj imao je svoj šou na ovom meču.

Seo je na stolicu pored klupe trenera protivničkog tima, kako bi "pazio da ne izlazi iz svog tehničkog prostora".

Tokom druge deonice sudija je prišao gazdi Hapoela i zatražio od njega da ode na tribine. Janaj je odbio, što je dovelo do prekida utakmice i odlaska sudija i protivničkog tima u svlačionice.

Ofer Janaj Foto: Printscreen

"Ne znam, tražili su od mene da izađem iz dvorane i nisu mi objasnili zašto. Ne razumem zašto me izbacuju. Jalon mi je rekao: ‘Izlaziš sa utakmice’. Rekao mi je: ‘Išao si tamo’, a ja sam rekao da sam otišao da uzmem punjač", otkrio je Janaj nakon meča.

Inače, Janaj je posebno kupio kartu kako bi sedeo baš na tom mestu. Podebljati pod 'kupio kartu' jer je on em vlasnik kluba, em je to njegova dvorana. Još pre haosa, delegat Dan Šamir je prišao Janaju i rekao mu da ometa tok utakmice. Vlasnik Hapoela iz Tel Aviva je odgovorio da samo vodi računa da sudije poštuju pravila.

Janaj je snimio Alona kako izlazi iz tehničkog prostora, prosledio snimak Sudijskoj organizaciji i čak objavio te klipove na svom Instagram storiju. Posle drame i predstave, utakmica je nastavljena nakon desetak minuta, kada se Janaj popeo na tribine.

Podsetimo, Hapoel u utorak gostuje Crvenoj zvezdi u 26. kolu Evrolige.