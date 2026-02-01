Slušaj vest

Mega je iznenadila Zvezdu u 17. kolu ABA lige i stigla do pobede nakon velikog preokreta u poslednjoj četvrtini.

Crveno-beli su posle pola sata igre imali osam poena prednosti, ali je domaćin uspeo da protivnika ostavi na samo 14 poena u poslednjih 10 minuta i dođe do pobede rezultatom 107:102.

1/7 Vidi galeriju Mega - Crvena zvezda Foto: ABA liga/Dragana Stjepanović

Na kraju utakmice je nažalost došlo do situacije kakve ne želimo da gledamo.

Saša Obradović je imao šta da zameri Bogoljubu Markoviću, najboljem igraču Mege zbog odluke da u poslednjim sekundama, u trenutku kada je meč rešen, sa svoje polovine sprintom krene prema košu Crvene zvezde.

Marković je zakucao, ali je vreme isteklo pa poeni nisu važili, pa je ostao na 29 poena, a uz to je imao 10 skokova, šest asistencija, dve ukradene i nijednu izgubljenu loptu.

Pogledajte kako je to izgledalo i kako je reagovao trener crveno-belih:

Bonus video: