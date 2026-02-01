Slušaj vest

Trener košarkaša Mege Vule Avdalović rekao je da je ritam današnje utakmice protiv Crvene zvezde u ABA ligi više odgovarao ;njegovoj ekipi i dodao da će pobeda mnogo značiti igračima na polju samopouzdanja.

"Tokom cele utakmice smo imali dobar odnos prema igri, pre svega prema nekim osnovnim zadacima i iz toga smo mogli da istrčimo neke kontre... to je način na koji mi želimo da igramo. Na kraju je taj ritam koji je bio na utakmici nama više odgovarao. U poslednjoj četvrtini smo stvorili neku prednost i na kraju zasluženo pobedili", rekao je Avdalović na konferenciji za novinare.

Mega - Crvena zvezda Foto: ABA liga/Dragana Stjepanović

Košarkaši Mege pobedili su danas na svom terenu ekipu Crvene zvezde sa 107:102 (29:29, 28:33, 23:26, 27:14), u utakmici 17. kola Grupe B ABA lige.

"Velika pobeda za nas, veliko iskustvo za igrače, ovo će biti velika stvar za njihovo samopouzdanje", rekao je trener Mege.

Trener košarkaša Crvene zvezde Saša Obradović naveo je da je Mega zasluženo pobedila, ali i da se kod njegove ekipe osetio umor.

"Nismo uspeli ni emotivno ni fizički da se oporavimo, a kad nisi na 100 odsto svaka ekipa ima šansu protiv svakog. I to se sad pokazalo. Osetio se umor, nisam na kraju ni igrao sa nekim igračima koji bi možda završavali. Ispred nas je velika nedelja i samo treba ostaviti ovo iza sebe i razmišljati o novoj nedelji", rekao je Obradović.

Mega sada ima šest pobeda i devet poraza i šesta je na tabeli regionalnog takmičenja, dok je Zvezda druga sa skorom 11/4. Košarkaši Mege će u narednom kolu ABA lige dočekati Spartak, dok će Zvezda gostovati Budućnosti.

