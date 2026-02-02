Slušaj vest

Prvi put posle 16 godina Denver Nagetsi imaće dva predstavnika na prestižnoj NBA Ol-star utakmici.

Pored Nikole Jokića, koji se očekivano našao među starterima, poziv je konačno dobio i njegov dugogodišnji saigrač Džamal Marej.

Na konferenciji za medije, posle poraza od Oklahome, Marej je govorio o svom prvom pozivu za Ol-star, ali i odnosu sa najboljim košarkašem današnjice.

"Od zajedničkog ulaska sa klupe do danas, naš odnos se zasniva na prijateljstvu i komunikaciji bez reči. Nikada nije podigao glas na mene, niti ja na njega", naglasio je Marej.

Naravno, na terenu među njima ponekad ima tenzija.

"Da li je ljut na mene? O, da, stalno", rekao je uz osmeh i dodao:

"Dešavaju se situacije na terenu, recimo kada baci neki rizičan pas preko celog terena u neizvesnoj završnici, ja poludim. Ili kada ja šutnem trojku u ranoj fazi napada dok vodimo 20 razlike, on se naljuti. Ali to je sve košarka. Nikada se nismo raspravljali oko toga ko će da uzme poslednji šut ili ko će više imati loptu u rukama. Sve rešavamo zajedno", kaže Marej.

Džamal Marej upropastio Denver i partiju Nikole Jokića

Osvrnuo se i na Ol-star Kanađanin. Otkrio je kako je reagovao kada je saznao da je dobio poziv.

"Spavao sam! Dremao sam pred utakmicu kada su me drugovi pozvali na Fejstajm i probudili me vestima. Bio sam polubudan, trebalo mi je vremena da shvatim šta se dešava".