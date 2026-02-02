Zanimljiva objava poznatog košarkaškog agenta.
Košarka
MIŠKO SE OGLASIO NA MREŽAMA POSLE ŠOKANTNOG PORAZA ZVEZDE! Čuveni menadžer objasnio zašto su crveno-beli izgubili od Mege!
Šokantan poraz doživela je Crvena zvezda u nedelju u regionalnoj ABA ligi.
Zvezda je u dvorani "Ranko Žeravica" izgubila od Mege rezultatom 107:102 i tako ostala bez šansi da se domogne prvog mestu u grupi pred Top 8 Aba lige.
Mega - Crvena zvezda Foto: ABA liga/Dragana Stjepanović
Nakon meča na društvenim mrežama oglasio se poznati menadžer Miško Ražnatović i objasnio zašto su crveno-beli izgubili.
Miško smatra da je uzrok poraza ogromna potrošnja u Evroligi.
"Igranje Evrolige nosi svoju cenu! Hapoel, Bajern, Crvena zvezda, Efes, Virtus, Armani... Izgubili su utakmice u svojim domaćim prvenstvima, manje ili više neočekivano", napisao je Ražnatović na društvenoj mreži "X".
