Šokantan poraz doživela je Crvena zvezda u nedelju u regionalnoj ABA ligi.

Zvezda je u dvorani "Ranko Žeravica" izgubila od Mege rezultatom 107:102 i tako ostala bez šansi da se domogne prvog mestu u grupi pred Top 8 Aba lige.

Mega - Crvena zvezda Foto: ABA liga/Dragana Stjepanović

Nakon meča na društvenim mrežama oglasio se poznati menadžer Miško Ražnatović i objasnio zašto su crveno-beli izgubili.

Miško smatra da je uzrok poraza ogromna potrošnja u Evroligi.

"Igranje Evrolige nosi svoju cenu! Hapoel, Bajern, Crvena zvezda, Efes, Virtus, Armani... Izgubili su utakmice u svojim domaćim prvenstvima, manje ili više neočekivano", napisao je Ražnatović na društvenoj mreži "X".

