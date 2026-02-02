Slušaj vest

Košarkaši Majamija zabeležili su jednu od najubedljivijih pobeda u istoriji franšize, pošto su na svom terenu savladali Čikago Bulse rezultatom 134:91.

Najefikasniji u ekipi Majamija sa po 20 poena bili su Pele Larson i Bem Adebajo, koji je zabeležio i devet skokova. Kelel Ver je dodao 17 poena, Endru Vigins i Haime Hakes Žunior su postigli po 14 poena, dok je Dejvion Mičel upisao 13 poena.

Nažalost, reprezentativac Srbije Nikola Jović utakmicu je propustio zbog problema sa povredom kuka.

U ekipi Čikaga najefikasniji je bio Kobi Vajt sa 16 poena. Nikola Vučević je dodao 12 poena, dok su Ajo Dosunmu i Džulijan Filips postigli po 10 poena.

Majami je sedmi na tabeli Istočne konferencije sa 27 pobeda i 24 poraza, dok je Čikago deveti sa skorom 24/26.

