Košarkaši Toronto Reptorsa savladali su prethdne noći na svom terenu ekipu Jute rezultatom 107:100.

Najefikasniji u ekipi Toronta, koju sa klupe predvodi srpski trener Darko Rajaković, bili su Ar Džej Beret sa 21 poenom i Sandro Mamukelašvili sa 20 poena. Brendon Ingram je dodao 19 poena, Imanuel Kvikli je postigao 17 poena, dok je Skoti Barns upisao 14 poena, devet skokova, četiri asistencije i četiri blokade.

U ekipi Jute najefikasniji je bio Lori Markanen sa 27 poena, uz 11 skokova. Ajzea Kolijer je dodao 19 poena i sedam asistencija, Jusuf Nurkić je upisao 11 poena i 13 skokova, dok je Kodi Vilijams postigao 10 poena.

Toronto je peti na tabeli Istočne konferencije sa skorom 30/21, dok Juta, nakon svog šestog uzastopnog poraza, zauzima 13. mesto na Zapadu sa skorom 15/35.

