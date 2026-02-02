Spektakularna asistencija Nikole Jokića.
majstorija
I KADA NIJE NJEGOV DAN - JOKIĆ PRONAĐE NAČIN DA ODUŠEVI SVET! Nikola genijalnim potezom namagarčio trojicu rivala, NBA liga se odmah oglasila! (VIDEO)
Slušaj vest
Košarkaši Denvera u noći između nedelje i ponedeljka doživeli su bolan poraz u svojoj "Bol areni" od aktuelnog NBA šampiona Oklahome - 111:121.
Denver - Oklahoma, Nikola Jokić Foto: Justin Tafoya / Getty images / Profimedia
Vidi galeriju
Nije bio na svom prepoznatljivom nivou najbolji košarkaš današnjice Nikola Jokić, ali genijalni potezi nisu izostali.
Napravio je Nikola jednu spektakularnu asistenciju, koja je ubrzo osvanula i na zvaničnom nalogu NBA lige. Jednim čudesnim dodavanjem iza leđa uspeo je da nadmudri čak trojicu protivničkih igrača.
U svom drugom meču posle jednomesečne pauze Nikola nikako nije uspevao da pronađe ritam. Za pola sata igre Nikola Jokić je upisao svega 16 poena, uz sedam skokova, osam asistencija i čak šest izgubljenih lopti.
Reaguj
Komentariši