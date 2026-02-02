Slušaj vest

Košarkaši Denvera u noći između nedelje i ponedeljka doživeli su bolan poraz u svojoj "Bol areni" od aktuelnog NBA šampiona Oklahome - 111:121.

Denver - Oklahoma, Nikola Jokić Foto: Justin Tafoya / Getty images / Profimedia

Nije bio na svom prepoznatljivom nivou najbolji košarkaš današnjice Nikola Jokić, ali genijalni potezi nisu izostali.

Napravio je Nikola jednu spektakularnu asistenciju, koja je ubrzo osvanula i na zvaničnom nalogu NBA lige. Jednim čudesnim dodavanjem iza leđa uspeo je da nadmudri čak trojicu protivničkih igrača.

U svom drugom meču posle jednomesečne pauze Nikola nikako nije uspevao da pronađe ritam. Za pola sata igre Nikola Jokić je upisao svega 16 poena, uz sedam skokova, osam asistencija i čak šest izgubljenih lopti.

Nikola Jokić
Nikola Jokić
marej-jokic.jpg
Nikola Jokić

Nikola Jokić čestita pobedu Luki Dončiću Izvor: Arena 1 Premium