Košarkaši Denvera izgubili su noćas na svom terenu od Oklahome 111:121.

Utakmica je od samog starta išla u jednom smeru. Gosti su vodili od prvog minuta i nisu ni u jednom momentu dozvolili Nagetsima da dođu do preokreta.

Najbolji košarkaš današnjice Nikola Jokić nije bio na svom prepoznatljivom nivou. Somborac, kome je ovo bio tek drugi meč nakon jednomesečne pauze, nije uspevao da pronađe ritam. Za 30 minuta igre zabeležio je 16 poena uz sedam skokova i osam asistencija.

Denver - Oklahoma, Nikola Jokić Foto: Justin Tafoya / Getty images / Profimedia

Srpski centar uzeo je tek devet šuteva od kojih je pogodio šest, a izveo je samo četiri slobodna bacanja.

Pogledajte najbolje poteze Jokića na ovom meču: