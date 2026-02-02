"Obojica smo počeli sa klupe, put nam je sličan, ali različit. Igrali smo zajedno, činili jedno drugo boljim i olakšavali sebi igru. Ne bih ga menjao ni za koga – kad god govorim o Top 5 saigrača, on je uvek na prvom mestu. Bilo je dobrih i loših momenata, ali zadovoljstvo je što smo ovde. Nikada se ne svađamo - ponekad je jedan ljut, drugi nije, i tako u krug", kaže Jokić.