Prvi put od 2010. godine Denver će na prestižnoj NBA Ol-star utakmici imati dva predstavnika.

Pored Nikole Jokića Denver će predstavljati i Kanažanin Džamal Marej, koji se našao među rezervistima.

Jokić nije krio oduševljenje zbog te vesti.

"Dobar je osećaj. Poslednje dve godine igra na izuzetno visokom nivou i potpuno zaslužuje mesto na All-Star utakmici".

Džamal Marej Foto: Frank Gunn / PA Images / Profimedia, Frank Gunn / Zuma Press / Profimedia, Imagn Images / ddp USA /Profimedia

Ne krije Nikola da je Džamal njegov omiljeni saigrač u karijeri.

"Obojica smo počeli sa klupe, put nam je sličan, ali različit. Igrali smo zajedno, činili jedno drugo boljim i olakšavali sebi igru. Ne bih ga menjao ni za koga – kad god govorim o Top 5 saigrača, on je uvek na prvom mestu. Bilo je dobrih i loših momenata, ali zadovoljstvo je što smo ovde. Nikada se ne svađamo - ponekad je jedan ljut, drugi nije, i tako u krug", kaže Jokić.

Ol-star turnir je na programu 15. februara u gradu Inglvud, u saveznoj državi Kalifornija.

