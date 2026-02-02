"NE BIH GA MENJAO NI ZA KOGA!" Jokić govorio o omiljenom saigraču: Nikada se ne svađamo - nekad je ljut on, nekad ja!
Pored Nikole Jokića Denver će predstavljati i Kanažanin Džamal Marej, koji se našao među rezervistima.
Jokić nije krio oduševljenje zbog te vesti.
"Dobar je osećaj. Poslednje dve godine igra na izuzetno visokom nivou i potpuno zaslužuje mesto na All-Star utakmici".
Ne krije Nikola da je Džamal njegov omiljeni saigrač u karijeri.
"Obojica smo počeli sa klupe, put nam je sličan, ali različit. Igrali smo zajedno, činili jedno drugo boljim i olakšavali sebi igru. Ne bih ga menjao ni za koga – kad god govorim o Top 5 saigrača, on je uvek na prvom mestu. Bilo je dobrih i loših momenata, ali zadovoljstvo je što smo ovde. Nikada se ne svađamo - ponekad je jedan ljut, drugi nije, i tako u krug", kaže Jokić.
Ol-star turnir je na programu 15. februara u gradu Inglvud, u saveznoj državi Kalifornija.