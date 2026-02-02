Slušaj vest

Završni turnir Kupa Radivoj Korać održaće se od 18. do 21. februara u dvorani "Čair" u Nišu, a već sada navijači Crvene zvezde i Partizana imaju veliku dilemu - koji od četiri dozvoljena stranca trebaju da krenu put Niša u pohod na prvi trofej ove sezone.

Na teškim mukama biće strateg Zvezde Saša Obradović kao i trener Partizana Đoan Penjaroja, jer je koncept oba tima zasnovan na miksu domaćih i stranih košarkaša.

Zvezda u odnosu na Partizan ima prednost kada je reč o domaćoj osnovi u odnosu na crno-bele, pošto je Partizan zbog povrede nedavno ostao bez kapitena Vanje Marinkovića.

U ovom momentu Zvezda ima iskusne domaće igrače koji su već osvajali Kup takmičenje, a na toj listi su: Nikola Kalinić, Ognjen Dobrić, Dejan Davidovac, novajlija Stefan Miljenović kao i centar Uroš Plavšić.

Sa druge strane Partizan kuburi sa iskustvom među srpskim košarkašima, a crno-belu osnovu domaćih igrača čine: Aleksej Pokuševski, Arijan Lakić, Uroš Mijailović, Mitar Bošnjaković i novajlija Aleksa Radanov.

Ovakav odnos snaga implicira da su Partizanu preko potrebni stranci kako bi napao trofej u Nišu nakon pet godina posta, dok Zvezda može da se osloni na iskustvo srpskih asova.

U četvrtfinalu će se sastati:

Grupa A

Crvena zvezda - Borac

Spartak - Zlatibor

Grupa B

Partizan - FMP

Mega - OKK Beograd

U polufinalu igraju pobednici Crvena zvezda / Borac - Spartak / Zlatibor, odnosno Partizan / FMP - Mega / OKK Beograd.

Ko od stranaca iz Crvene zvezde putuje na Kup Radivoja Koraća u Nišu?

Zvezda je tim prepun kvalitetnih stranih košarkaša, ali prema pravilu našeg saveza, samo njih četiri može da nastupi na Kupu Radivoja Koraća.

Okosnicu tima Zvezde, kada je reč o strancima, čine sledeći košarkaši: Kodi Miler Mekintajer, Džered Batler, Jago Dos Santos, Semi Odželej, Džoel Bolomboj, Džordan Nvora, Čima Moneke, Donatas Motiejunas, Ebuka Izundu.

Očekivano bi bilo da u Niš pođe jedan plej, bek i dva visoka igrača, a možda Obraddović posegne za energijom Kodija, magijom Batlera, košgeterskim učinkom Nvore i svestranosti Čime Monekea.

Ipak, forma Izundua i iskustvo Motiejunasa možda istisnu nekoga iz bekovske linije, pod uslovom da Plavšić ne bude spreman za borbu pod košem. To je na treneru Zvezde da odluči...

Partizan mora pametno da izabere za Kup!

Crno-beli se ove sezone bore sa formom i motivacijom svojih stranaca, a od dolaska Penjaroje na klupu, Kamerona Pejna i Tonje Džekirija, Partizan je konačno pronašao kakvu-takvu hemiju i igru...

Trenera Đoana Penjaroja čeka težak posao pri izboru ekipe, jer je crno-belima potreban veći učinak stranih igrača u izostanku domaćih snaga.

Partizan u ovom momentu na listi stranih košarkaša ima sledeća imena: Kameron Pejn, Nik Kalates, Sterling Braun, Dvejn Vašington (povreda), Isak Bonga, Džabari Parker (van tima zbog loše fizičke spreme), Tonje Džekiri, Bruno Fernando i Dilan Osetkovski.

Poeni Pejna ili organizacija Kalatesa, sve će to zavisiti od stanja Dvejna Vašingtona kao i izbor Sterlinga Brauna. Bonga se očekuje da zakrpi poziciju 3 i 4, a Pokuševski bi trebao da bude ispomoć Džekriju ili Fernandu na mestu peticu.

Težak posao čeka šanskog trenera na klupi Partizana!

Dosadašnji osvajači Kupa Radivoja Koraća 2007 – FMP pobedio Partizan

pobedio Partizan 2008 – Partizan pobedio Crvenu zvezdu

pobedio Crvenu zvezdu 2009 – Partizan pobedio Crvenu zvezdu

pobedio Crvenu zvezdu 2010 – Partizan pobedio Crvenu zvezdu

pobedio Crvenu zvezdu 2011 – Partizan pobedio FMP

pobedio FMP 2012 – Partizan pobedio Crvenu zvezdu

pobedio Crvenu zvezdu 2013 – Crvena zvezda pobedila Partizan

pobedila Partizan 2014 – Crvena zvezda pobedila Partizan

pobedila Partizan 2015 – Crvena zvezda pobedila Partizan

pobedila Partizan 2016 – Mega pobedila Partizan

pobedila Partizan 2017 – Crvena zvezda pobedila Partizan

pobedila Partizan 2018 – Partizan pobedio Crvenu zvezdu

pobedio Crvenu zvezdu 2019 – Partizan pobedio Crvenu zvezdu

pobedio Crvenu zvezdu 2020 – Partizan pobedio Crvenu zvezdu

pobedio Crvenu zvezdu 2021 – Crvena zvezda pobedila Partizan

pobedila Partizan 2022 – Crvena zvezda pobedila Partizan

pobedila Partizan 2023 – Crvena zvezda pobedila Partizan

pobedila Partizan 2024 – Crvena zvezda pobedila Partizan

Partizan 2025 - Crvena zvezda pobedila Partizan Broj osvojenih trofeja Kupa Radivoja Koraća Crvena zvezda – 9

(2013, 2014, 2015, 2017, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025)

(2013, 2014, 2015, 2017, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025) Partizan – 8

(2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2018, 2019, 2020)

(2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2018, 2019, 2020) FMP – 1

(2007)

(2007) Mega – 1

(2016)

