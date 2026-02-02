Slušaj vest

Košarkaši Borca iz Čačka savladali su u Železniku FMP rezultatom 82:73 u 17. kolu ABA lige, ali je utakmica ostala zabeležena po teškoj povredi Uroša Čarapića, igrača Čačana.

Naime, on je u želji da stigne loptu i ostavi je u terenu završio u stolicama pokraj parketa, međutim glavom je udario o betonsku ploču iznad koje je tribina i tom prilikom se teže povredio.

Na svu sreću lakri su brzo reagovali i ukazali mu pomoć, pa je uz njihovu pomoć napustio teren...

Uroš Čarapić teška povreda

