Košarkaši Borca iz Čačka savladali su u Železniku FMP rezultatom 82:73 u 17. kolu ABA lige, ali je utakmica ostala zabeležena po teškoj povredi Uroša Čarapića, igrača Čačana.

Naime, on je u želji da stigne loptu i ostavi je u terenu završio u stolicama pokraj parketa, međutim glavom je udario o betonsku ploču iznad koje je tribina i tom prilikom se teže povredio.

Na svu sreću lakri su brzo reagovali i ukazali mu pomoć, pa je uz njihovu pomoć napustio teren...

Uroš Čarapić teška povreda Foto: Dragana Stjepanović/ABA League

