HOROR! Poznati srpski košarkaš udario glavom u zid, teška povreda i jezive scene! (FOTO)
Košarkaši Borca iz Čačka savladali su u Železniku FMP rezultatom 82:73 u 17. kolu ABA lige, ali je utakmica ostala zabeležena po teškoj povredi Uroša Čarapića, igrača Čačana.
Naime, on je u želji da stigne loptu i ostavi je u terenu završio u stolicama pokraj parketa, međutim glavom je udario o betonsku ploču iznad koje je tribina i tom prilikom se teže povredio.
Na svu sreću lakri su brzo reagovali i ukazali mu pomoć, pa je uz njihovu pomoć napustio teren...
Uroš Čarapić teška povreda Foto: Dragana Stjepanović/ABA League
