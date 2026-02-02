Slušaj vest

 Najnoviji, težak poraz od BKK Radničkog u nedelju, naveo je rukovodstvo Vršca da napravi novu promenu, kako bi pokušali da spasu sezonu i izbore opstanak.

Ovoga puta uprava kluba nije pribegla otkazima, već je dosadašnjeg tim menadžera Miroslava Mutu Nikolića imenovala za šefa stručnog štaba, dok će Mihailo Šubaranović ostati uz tim kao pomoćni trener.

Miroslav Muta Nikolić Foto: Dado Djilas, Beta Marko Metlas, Starsport/Srđan Stevanović, Starsport©

 Pred iskusnim stručnjakom je težak zadatak, ali je, kako sam kaže, spreman dati sve od sebe kako bi ovaj klub prebrodio krizu i sačuvao status prvoligaša.

“Ostajem do kraja, da pomognem koliko mogu, samo da ne ispadnemo iz lige. Žao mi je da jedan tako dobar klub i košarkaška sredina kao što je Vršac, sa odličnom infrastrukturom i uslovima za rad, igra niži rang takmičenja. Zaslužili smo da igramo KLS”, rekao je u zvaničnoj izjavi Miroslav Muta Nikolić i nastavio:

“Kvaliteta ima, ali su poljuljani međuljudski odnosi i to ću javno reći. Svi gledaju da u prolazu naprave neke mlade karijere, da daju neke poene da prođe godina, ali ja to neću dozvoliti. Ja sam čovek od odbrane i taj segment igre će morati da se pojača”.

Popularni Muta očekuje povratnu reakciju od igrača i što se tiče energije.

“Moraćemo da povežemo sve to, da napravimo bolju atmosferu. Mislim da me momci, da kažem gotive i poštuju moj rad, ali oni moraju da se promene. Ko neće da sluša, neće. Moraju da promene pristup, ali sebični su, više gledaju napad. Zategnućemo uzde, plašim se da ne bude i otkaza. Nije ovo ekipa za ispadanje i moramo uraditi sve da do toga ne dođe. Ne vraćamo se nazad, gledamo napred i idemo dalje do ostvarenju primarnog cilja”, poručio je Miroslav Nikolić.

Nikolić će na klupi Vrščana debitovati narednog vikenda u Milenijumu, gde će Vršac ugostiti kragujevački SPD Radnički.

Ne propustiteKošarkaHOROR! Poznati srpski košarkaš udario glavom u zid, teška povreda i jezive scene! (FOTO)
normal_20260202184455_STJ00593.jpg
KošarkaČEKA SE KONAČNI SUD TRENERA! Sastavi Partizana i Zvezde za Kup Radivoja Koraća, ovo su stranci koji pakuje kofere za Niš? Želimo da čujemo i vaše mišljenje!
Isak Bonga
Košarka"NEKO ĆE RUKU DA MU SLOMI! TO SE NE RADI!" Saša Obradović poslao brutalnu poruku jednom košarkašu: "Udaraš na ponos ekipe..."
Saša Obradović
Košarka"NE BIH GA MENJAO NI ZA KOGA!" Jokić govorio o omiljenom saigraču: Nikada se ne svađamo - nekad je ljut on, nekad ja!
Nikola Jokić

Aleksa Radanov Izvor: MONDO/Tijana Jevtić