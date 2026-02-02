Slušaj vest

Najnoviji, težak poraz od BKK Radničkog u nedelju, naveo je rukovodstvo Vršca da napravi novu promenu, kako bi pokušali da spasu sezonu i izbore opstanak.

Ovoga puta uprava kluba nije pribegla otkazima, već je dosadašnjeg tim menadžera Miroslava Mutu Nikolića imenovala za šefa stručnog štaba, dok će Mihailo Šubaranović ostati uz tim kao pomoćni trener.

Pred iskusnim stručnjakom je težak zadatak, ali je, kako sam kaže, spreman dati sve od sebe kako bi ovaj klub prebrodio krizu i sačuvao status prvoligaša.

“Ostajem do kraja, da pomognem koliko mogu, samo da ne ispadnemo iz lige. Žao mi je da jedan tako dobar klub i košarkaška sredina kao što je Vršac, sa odličnom infrastrukturom i uslovima za rad, igra niži rang takmičenja. Zaslužili smo da igramo KLS”, rekao je u zvaničnoj izjavi Miroslav Muta Nikolić i nastavio:

“Kvaliteta ima, ali su poljuljani međuljudski odnosi i to ću javno reći. Svi gledaju da u prolazu naprave neke mlade karijere, da daju neke poene da prođe godina, ali ja to neću dozvoliti. Ja sam čovek od odbrane i taj segment igre će morati da se pojača”.

Popularni Muta očekuje povratnu reakciju od igrača i što se tiče energije.

“Moraćemo da povežemo sve to, da napravimo bolju atmosferu. Mislim da me momci, da kažem gotive i poštuju moj rad, ali oni moraju da se promene. Ko neće da sluša, neće. Moraju da promene pristup, ali sebični su, više gledaju napad. Zategnućemo uzde, plašim se da ne bude i otkaza. Nije ovo ekipa za ispadanje i moramo uraditi sve da do toga ne dođe. Ne vraćamo se nazad, gledamo napred i idemo dalje do ostvarenju primarnog cilja”, poručio je Miroslav Nikolić.

Nikolić će na klupi Vrščana debitovati narednog vikenda u Milenijumu, gde će Vršac ugostiti kragujevački SPD Radnički.