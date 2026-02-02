Slušaj vest

Jakovljević se osvrnuo na važnost Obradovića u Zvezdi, ali i upozorio na njegovo ponašanje u poslednje vreme:

- Sale malo mora da smanji nervozu generalno, i sa novinarima. Juče smo imali situaciju i sa Bogoljubom Markovićem, samo da smanji nervozu u smislu da ne treba tako nešto da ga izbaci iz takta.

Ipak, Jakovljević je istakao da je Obradović najvažnija figura u Crvenoj zvezdi danas:

- U ovoj Crvenoj zvezdi, on ima najveću težinu. On je kadet Crvene zvezde, jedini sa Kalemegdana. Tu ima raznih sa svih strana koji su došli. On ima taj pedigre da je posle Moke Slavnića jedini reprezentativac, doduše nije bio noseći u toj selekciji, ali dugo je igrao, osvajao. Napravio je dobru karijeru i on je autentičan Zvezdaš i ima veliku podršku Zvezdaša - rekao je Jakovljević u emsiji "Indirektno kod Popa i Milana".

