SAŠA OBRADOVIĆ NA TAPETU: Dragan Jakovljević bez pardona o treneru Crvene zvezde i njegovim potezima!
Srpski košarkaški trener Dragan Jakovljević javno je kritikovao ponašanje stratega Crvene zvezde Saše Obradovića, a jedan od razlog je i njegov gest prema Bogoljubu Marković, biseru naše i svetske košarke.
Jakovljević se osvrnuo na važnost Obradovića u Zvezdi, ali i upozorio na njegovo ponašanje u poslednje vreme:
- Sale malo mora da smanji nervozu generalno, i sa novinarima. Juče smo imali situaciju i sa Bogoljubom Markovićem, samo da smanji nervozu u smislu da ne treba tako nešto da ga izbaci iz takta.
Ipak, Jakovljević je istakao da je Obradović najvažnija figura u Crvenoj zvezdi danas:
- U ovoj Crvenoj zvezdi, on ima najveću težinu. On je kadet Crvene zvezde, jedini sa Kalemegdana. Tu ima raznih sa svih strana koji su došli. On ima taj pedigre da je posle Moke Slavnića jedini reprezentativac, doduše nije bio noseći u toj selekciji, ali dugo je igrao, osvajao. Napravio je dobru karijeru i on je autentičan Zvezdaš i ima veliku podršku Zvezdaša - rekao je Jakovljević u emsiji "Indirektno kod Popa i Milana".
