Košarkaši Borca pobedili su večeras u Železniku domaći FMP 82:73 (18:23, 24:21, 20:11, 20:18), u utakmici 17. kola Grupe A u ABA ligi.

Ekipu iz Čačka predvodili su Marko Jošilo sa 18 poena, 11 skokova i šest asistencija i Džošua Pjer-Luis sa 17 poena. Pavle Nikolić pobedi je doprineo sa 16 poena i šest skokova, a Aleksa Uskoković sa 15 poena i osam asistencija.

U ekipi FMP-a Filip Barna bio je najefikasniji sa 20 poena, a Kristion Judžin i Aleksa Stanojević dodali su po 12 poena.

Borac je peti na tabeli Grupe A sa pet pobeda i devet poraza, a FMP je sedmi sa pet pobeda i 10 poraza.

U sledećem kolu Borac će dočekati Kluž, a FMP će u Podgorici igrati protiv Studentskog centra.